POL-TUT: (Horb-Mühringen) Einbruch in Sportgaststätte- Zeugen gesucht

Horb-Mühringen (ots) - Zwischen Montag- und Dienstagmorgen sind unbekannte Täter in eine Sportgaststätte in Mühringen eingebrochen. Indem sie ein Fenster aufhebelten gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Die Scheibe ging bei dem Aufbruch allerdings zu Bruch. . Auf ihrer Suche nach Beute durchsuchten die Täter die Gaststätte und brachen ein Vorhängeschloss an einem Schrank auf. Gestohlen wurde am Ende nichts. Was bleibt ist der Schaden, der für die Betreiber der Gaststätte entstanden ist. Er wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07451 96-0 entgegen.

