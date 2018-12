POL-TUT: (Tuttlingen) Polizeikontrolle - 20-Jähriger führt verbotenes "Butterflymesser" mit sich

Tuttlingen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02.20 Uhr, wurde ein 20-jähriger BMW-Fahrer von einer Polizeistreife in der Balinger Straße kontrolliert. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der Fahrer ein sogenanntes "Butterflymesser" in der Mittelkonsole des Fahrzeugs mit sich führte. Das Messer wurde sichergestellt. Der 20-Jährige wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Außerdem transportierte er in seinem Fahrzeug einen Baseballschläger, den er den Beamten freiwillig aushändigte.

