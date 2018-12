POL-TUT: (Bitz) Radio löst Brand in Auto aus

Bitz (ots) - Am Dienstagmittag hat ein Autoradio während der Fahrt in der Ebinger Straße einen Brand in einem Wagen ausgelöst.

Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr auf der Ebinger Straße in Richtung Ebingen, als sie bemerkte, dass ihr Radio zu rauchen begann. Als sie stehen blieb und ausstieg, hatte bereits ihr Motorraum Feuer gefangen. Die junge Frau löschte selbstständig die Flammen, noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Feuerwehr. Nach jetzigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt des Radios zu dem Feuer geführt hatte. Der durch den Brand entstandene Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf etwa 3000 Euro.

