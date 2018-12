POL-TUT: (Balingen) Nach Unfallflucht Führerschein abgegeben

Balingen (ots) - Da er zuvor in der Schwanenstraße eine Unfallflucht begangen und dabei hohen Schaden verursacht hat, wurde einem Mann am Dienstagmittag durch die Polizei sein Führerschein genommen.

Der 83-Jährige fuhr mit seinem Daimler rückwärts von einem Parkplatz in die Schwanenstraße und streifte dabei ein geparktes Auto. Zeugen beobachteten wie der Mann im Anschluss davonfuhr. Die hinzugerufene Polizei hatte den Verursacher schnell ermittelt. Als Konsequenz musste der 83-Jährige seinen Führerschein an die Uniformierten übergeben. Der am geparkten Citroen entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 3000 Euro.

