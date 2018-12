POL-TUT: (Vöhringen) Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Vöhringen (ots) - Bei einem Unfall am Dienstag, gegen 16.25 Uhr, hat sich eine 58-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau war auf der Schillerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Gartenstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Hyundai einer 31-jährigen Autofahrerin. Bei der Kollision wurde die 58-Jährige zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit an.

