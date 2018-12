POL-TUT: (Vöhringen, A81) Ungarischer Klein-Lkw-Fahrer verursacht Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Sachschaden von insgesamt ca. 65.000 Euro

Vöhringen (ots) - Ein 50-jähriger hat auf der Autobahn A81 zwischen den Anschlussstellen Oberndorf und Sulz a.N. am Montag gegen 14.25 Uhr beim Überholen mit seinem Renault-Kleinlaster einen Unfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen verursacht. Er wollte einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug überholen, übersah dabei aber, dass sich bereits ein 33-jähriger Opel-Fahrer auf der linken Spur befand. Deswegen kam es trotz Vollbremsung und Ausweichen des Opel-Fahrers zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Opel ins Schleudern geriet und gegen die Mittelleitplanke prallte. Der Renault kam ebenfalls ins Schleudern und streifte später den Sattelauflieger mit der rechten Fahrzeugseite an dessen linker Seite. Der Renault kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 31-jährige Sattelzug-Fahrer fuhr zwar bis zum nahegelegenen Parkplatz Hasenrain Ost weiter, kehrte dann aber zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 65.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell