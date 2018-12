POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Unfallflucht auf DM-Parkplatz: 1500 Euro Sachschaden

Oberndorf am Neckar (ots) - Am Montag in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 20.15 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeugführer den auf dem Parkplatz des DM-Drogeriemarktes in der Sägewerkstraße abgestellten VW einer 19-Jährigen angefahren und ist geflüchtet. Der VW wurde dabei an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. Zu diesem Vorfall sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf unter der Rufnummer 07423 8101-0 entgegen.

