POL-TUT: (Sigmarswangen) Defekte Heizdecke sorgt für Brand eines Betts - 2 Verletzte

Sigmarswangen (ots) - Am Montag gegen 19.21 Uhr ist in einem Einfamilienhaus in Sigmarswangen ein Bett im Schlafzimmer eines älteren Ehepaars in Brand geraten. Ursache für den Brand war eine defekte Heizdecke, die der 69- jährige Ehemann im gemeinsamen Ehebett auf der Seite seiner 82-jährigen Ehefrau anschaltete. Es entwickelte sich eine derartige Hitze, dass das Bett Feuer fing und ausbrannte. Das Schlafzimmer sowie weitere Zimmer und der Hausflur wurden durch die Rauchentwicklung beschädigt. Die beiden Hausbewohner erlitten trotz des ausgelösten Rauchmelders Rauchgasvergiftungen und mussten zur Behandlung ins SRH Krankenhaus nach Oberndorf gebracht werden. Glücklicherweise befanden sich diese nicht im Bett. Die Feuerwehren Sigmarswangen und Sulz a.N. war mit 19 bzw. 21 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen vor Ort, löschten den Brand und belüfteten das Haus, um es vom Rauch zu befreien. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 5.000 Euro.

