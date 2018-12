POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Reifen an Transporter eingeschnitten - Zeugen?

Schramberg-Sulgen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 20 Uhr und 05 Uhr hat ein Unbekannter bei einem auf dem Parkplatz einer Dartbar in der Eckenhofstraße abgestellten Mercedes-Transporter den hinteren rechten Reifen mehrfach eingeschnitten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0.

