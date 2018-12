POL-TUT: (A.-Ebingen) Autofahrerin nach Unfall auf der Karlsbrücke leicht verletzt

A.-Ebingen (ots) - Leichte Verletzungen zog sich am Montagabend eine Frau zu die beim Befahren der Karlsbrücke erst über einen Kreisverkehr fuhr und im Anschluss mit einen fahrenden Auto und einem Brückengeländer zusammenstieß. Die Autofahrerin befuhr die Karlsbrücke aus Richtung Westtangente, als sie den Kreisverkehr auf Höhe der Kientenstraße übersah. Nachdem sie diesen mittig überfahren hatte streifte sie am Vorbeifahren einen BMW Mini und fuhr gegen ein rechtsseitiges Brückengeländer. Im Anschluss übersteuerte sie das Lenkrad nach links und das Auto überschlug sich. Ihr Wagen blieb letztendlich auf dem Dach in der Mitter der Straße liegen. Der 53-Jährige zog sich dabei Prellungen zu. Ihr Hyundai war durch die Zusammenstöße so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden an den beiden Wägen und dem Brückengeländer beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 10.000 Euro.

