POL-TUT: (Bisingen) Fahrrad an der Hohenzollernhalle gestohlen

Bisingen (ots) - Am Samstagabend hat ein unbekannter Täter ein abgeschlossenes Mountainbike an der Hohenzollernhalle gestohlen. Das Zweirad der Marke Scott im Wert von etwa 300 Euro war mit einem Zahlenschloss verschlossen. Der Dieb nahm das Rad, das an der Hauswand neben dem Radständer an der Hohenzollernhalle gelehnt war, an sich. Der Polizeiposten Bisingen sucht nach dem schwarz-weiß-roten Mountainbike und dem Dieb. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich unter 07476 94330 zu melden.

