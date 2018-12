POL-TUT: (Horb am Neckar-Mühringen) Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Horb am Neckar-Mühringen (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 16.45 Uhr, und Montag, 9.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Schotterparkplatz in der Graf-Gerold-Straße einen BMW vollständig zerkratzt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Bereits Ende November wurde an dem BMW an der gleichen Örtlichkeit die Fahrertür zerkratzt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Horb (Tel.: 07451 96-0) entgegen.

