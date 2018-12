POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht auf Kaufland-Parkplatz

Tuttlingen (ots) - Auf dem Kaufland-Parkplatz in der Stockacher Straße ist am Montag, im Zeitraum von 14.40 bis etwa 15.10 Uhr, ein unbekannter Fahrzeug-Führer gegen einen Mazda geprallt und daraufhin davongefahren. Der Unbekannte fuhr gegen die vordere Stoßstange des Mazdas, welche hierdurch beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07461-941-0 zu melden.

