POL-TUT: (Spaichingen) Fußgängerin wird auf Zebrastreifen von Auto angefahren und hierbei leicht verletzt

Spaichingen (ots) - Am Montag ist eine 60-jährige Fußgängerin gegen 16.10 Uhr an dem Fußgängerüberweg in der Europastraße an der Einmündung zur Sallancherstraße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 90-jährige Mercedes-Fahrer befuhr die Sallancher Straße und wollte nach links in die Europastraße abbiegen. Hierbei übersah er die Fußgängerin, die den Zebrastreifen schon fast überquert hatte und erfasste die Frau mit der rechten Fahrzeugfront seines Wagens. Hiernach kommt die 60-Jährige zu Fall. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß mit dem Auto leicht verletzt.

