POL-TUT: (Aldingen) Unfall auf abknickender Vorfahrtsstraße

Aldingen (ots) - In der abknickenden Vorfahrtsstraße in der Bahnhofstraße ist am Montag, gegen 14.30 Uhr, ein Daimler-Benz gegen einen Renault gefahren. Der Der 59-jährige Daimler-Fahrer kam aus wollte von der Hauptstraße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Da sich der Verkehr aufgrund der geschlossenen Bahnschranke staute, wollte der 59-Jährige an den Fahrzeugen vorbeifahren und über die Gegenfahrbahn der Hauptstraße in die Bahnhofstraße abbiegen. Hier prallte der Daimler gegen einen Renault, mit welchem eine 25-Jährige in ortsauswärtiger Richtung unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

