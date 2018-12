POL-TUT: (Donaueschingen) Küche brennt- Feuerwehr rückt aus

Donaueschingen (ots) - Am Montag musste die Feuerwehr gegen 16.50 Uhr mit 4 Fahrzeugen in die Hagelrainstraße ausrücken. Wie sich vor Ort herausstellte, war ein Kabel in der Küche unter der dortigen Spüle in Brand geraten. Die Wehrleute der Feuerwehr belüfteten die Räume. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell