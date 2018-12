POL-TUT: (VS-Villingen) Vorfahrt missachtet: 6500 Euro Sachschaden

VS-Villingen (ots) - Am Montag hat ein 48-jähriger Daimler-Fahrer beim Abbiegen von der Straße "Eckweg" in die Marie-Curie-Straße die Vorfahrt einer 22-jährigen Citroen-Fahrerin missachtet. Der 48-jährige Fahrer eines Daimler-Sprinters befuhr gegen 17.30 Uhr die Straße "Eckweg" in Richtung des Vorderen Eckwegs. An der Einmündung zur Marie-Curie-Straße übersah er die 22-Jährige, die mit ihrem Citroen nach links in den Eckweg abbiegen wollte. Bei dem Zusammesntoß wurde die Citroen-Fahrerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

