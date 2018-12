POL-TUT: (VS-Villingen) Unfall in der Schwenninger Straße

VS-Villingen (ots) - Am Montag ist ein Lastwagenfahrer beim Ausfahren aus einer Grundstückseinfahrt gegen einen entgegenkommenden Lkw gefahren. Um kurz vor 16 Uhr wollte der 49-Jährige mit seinem MAN-Lastwagen aus dem Grundstück auf die Schwenninger Straße ausfahren. Hierbei kam er zu weit nach links und beschädigte einen entgegenkommenden Daimler-Benz Lastwagen. Dessen 38-jähriger Fahrer wollte gerade in das Grundstück einfahren. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

