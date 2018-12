POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Lkw beschädigt parkenden Pkw und begeht Unfallflucht: Sachschaden 2.000 Euro

Schramberg (ots) - Auf dem Betriebsgelände eines ortsansässigen Maschinenbauunternehmens hat ein Lkw-Fahrer Montag gegen 9.00 Uhr beim Rangieren ein parkendes Firmenfahrzeug am Heck beschädigt und ist, ohne dass er sich um den Schaden kümmerte, geflüchtet. Der Sachschaden am Opel beträgt ca. 2.000 Euro. Beim Verursacher soll es sich um einen weißen Lkw mit einer bunten, beschrifteten Plane handeln. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0.

