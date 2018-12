POL-TUT: (Dornstetten) Autofahrer überfährt Beschilderung und flüchtet

Dornstetten (ots) - Am Sonntagmorgen überfuhr ein Autofahrer in der Sulzer Straße eine Fußgängerüberquerung samt der darauf befindlichen Beschilderung und suchte im Anschluss das Weite. Der Flüchtige war am Sonntagmorgen vermutlich um kurz vor 7 Uhr auf der Sulzer Straße unterwegs und kam mit seinem Wagen über die Fahrbahnmitte. Er überfuhr die Querungshilfe und 2 Verkehrszeichen, die darauf angebracht waren. Der Verursacher fuhr im Anschluss mit seinem vermutlich nicht unerheblich beschädigten Wagen davon. Eine Autofahrerin, die einige Zeit später die Sulzer Straße entlang kam, überfuhr das immer noch auf der Straße liegende Schild. Der Schaden, der dabei an ihrem Renault entstand, kann noch nicht beziffert werden.

