POL-TUT: (Rangendingen) Vorfahrtsunfall in der Hechinger Straße

Rangendingen (ots) - Sachschaden im Wert von 10.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls vom Montagmorgen an der Einmündung der Grosselfinger Straße in die Hechinger Straße. Eine 24-jährige Autofahrerin befuhr die Hechinger Straße und wollte von dieser nach links in die Grosselfinger Straße einbiegen. An der Einmündung stand bereits ein wartender VW, welcher aus Richtung Grosselfingen kam und nach links Richtung Haigerloch fahren wollte. Der wartepflichtige VW-Fahrer fuhr in die Straße ein und es kam zum Unfall. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß jeweils ein Schaden von 5000 Euro.

