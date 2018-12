POL-TUT: (A.-Tailfingen) Zwergzuchthase aus Garten gestohlen

A.Tailfingen (ots) - Am Sonntagmorgen entwendete eine Unbekannte einen Hasen aus einem Garten in der Breslauer Straße. Gegen 10.15 Uhr nahm die Diebin das im Garten angeleinte Langohr widerrechtlich an sich. Im Anschluss verließ die etwa 40 Jahre alte Frau mit dem Hasen auf dem Arm den Garten. Mit dem auffälligen weißen Hasen mit braunem Kopf auf dem Arm stieg sie an der Kirche St. Franziskus in einen Kleinwagen und fuhr davon. Während der Tat wurde die Frau von Nachbarn beobachtet. Das Polizeirevier Albstadt hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet und bittet unter 07432 9550 um Hinweise.

