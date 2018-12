POL-TUT: (Balingen) Auseinandersetzung in der Dammstraße beschäftigt die Polizei

Balingen (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es in den frühen Morgenstunden des Sonntag in der Dammstraße. Nach ersten Erkenntnissen war es aufgrund eines Streits gegen 1 Uhr zu einem handfesten Schlagabtausch gekommen. Am Rande dieser Auseinandersetzung versprühten bislang unbekannte Beteiligte mehrere Feuerlöscher in einem nahegelegenen Parkhaus. Die hinzugerufene Polizei stelle mehrere deutlich alkoholisierte Personen fest. Bei einer Ausweiskontrolle durch die Polizisten griff ein 24-Jähriger die Beamten unvermittelt an und schlug mehrfach gegen die Uniformierten. Ein Polizist wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Der 24-Jährige musste durch den Einsatz von Pfefferspray gebändigt werden. Wie viele Personen letzten Endes an der Auseinandersetzung beteiligt waren und wer welche Verletzungen davontrug ist Gegenstand von Ermittlungen, die nun beim Polizeirevier Balingen eingeleitet wurden. Zeugen der Ereignisse in der Dammstraße werden gebeten sich unter 07433 2640 zu melden.

