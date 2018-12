POL-TUT: (Dietingen, A81) Eine Schwerverletzte und zwei leichtverletzte Personen bei Unfall auf der Autobahn

Dietingen, A81 (ots) - Am Sonntagmorgen ist gegen 7.40 Uhr der 28-jährige Fahrer eines Dacias auf der Autobahn 81 von der Fahrbahn abgekommen. Der 28-Jährige war gemeinsam mit seiner 28-jährigen Beifahrerin und einer 17-jährigen Mitfahrerin auf dem Weg nach Stuttgart. Auf Höhe von Dietingen musste er einem querenden Fuchs ausweichen. Der Dacia kam auf den rechten Grünstreifen und überschlug sich daraufhin. Hierbei wurde die im Fond sitzende 17-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen. Für die Landung des Hubschraubers wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart bis etwa 9.20 Uhr voll gesperrt. Die beiden anderen Autoinsassen wurden leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An dem Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

