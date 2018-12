POL-TUT: (Tuttlingen) Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall in der Unteren Hauptstraße

Tuttlingen (ots) - Am Samstag ist ein 51-jähriger bei einem Auffahrunfall in der Unteren Hauptstraße leicht verletzt worden. Der 51-jährige befuhr zuvor mit seinem Audi A4 die Untere Hauptstraße in Richtung der Stuttgarter Straße. Ein dahinterfahrender 51-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit in das Heck des vor ihm fahrenden Audis. Hierbei wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in das Klinikum Tuttlingen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell