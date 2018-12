POL-TUT: (Trossingen) Vorfahrt missachtet: 10.000 Euro Sachschaden

Trossingen (ots) - Am Samstagmorgen, hat ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 10 Uhr, an der Einmündung der Jahnstraße in die Bahnhofstraße die Vorfahrt eines Mercedes GLE missachtet. Der 42-jährige Mercedes E-Klasse-Fahrer wollte an der Einmündung von der Jahnstraße in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts auf der Bahnhofstraße fahrenden Mercedes GLE. Durch den Zusammenprall entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell