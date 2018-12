POL-TUT: (Spaichingen) Auto im Weppach beschädigt- Zeugen?

Spaichingen (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, gegen 22.45 Uhr, bis Freitag, gegen 0.30 Uhr, wurde ein in einer Hofeinfahrt im Weppach geparkter Renault Megane mit einem spitzen Gegenstand an den Türen, dem Kotflügel auf der Beifahrerseite, sowie an der Motorhaube zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07424-9318-0 zu melden.

