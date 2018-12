POL-TUT: (Seewald, K 4775) Autofahrer kommt von Fahrbahn ab, prallt gegen Baum und wird leicht verletzt

Seewald (ots) - Am Samstagabend ist ein 18-jähriger BMW-Fahrer auf der Kreisstraße 4775, zwischen Hallwangen und Erzgrube von der Fahrbahn abgekommen. Der 18-Jährige war unterwegs von Hallwangen in Fahrtrichtung Erzgrube. Im Bereich einer engen Rechtskurve kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte im Anschluss gegen einen Baum. Hierbei wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Freudenstadt. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass der Mann in dem Fahrzeug eingeklemmt war, wurden die Feuerwehren Dornstetten und Aach alarmiert. Diese kamen mit insgesamt 25 Wehrleuten und 3 Fahrzeugen an die Unfallörtlichkeit. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell