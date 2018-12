POL-TUT: (Alpirsbach, L 415) Fußgänger wird von Auto auf Landstraße gestreift

Alpirsbach (ots) - Am Samstagabend waren gegen 20.30 Uhr zwei Fußgänger auf der Landstraße von Peterzell in Richtung Fluorn unterwegs. Eine 25-jährige Autofahrerin sah die beiden dunkel gekleideten Personen zu spät. Sie wich mit ihrem Fahrzeug nach links aus, streifte jedoch einen der Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel. Der 26-jährige Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt und kam zur Beobachtung mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Freudenstadt.

