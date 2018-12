POL-TUT: (Freudenstadt) Unbekannter beschädigt Verkaufsstände auf dem Marktplatz: Polizei sucht dringend nach Zeugen

Freudenstadt (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag drei Holzhütten, welche anlässlich des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz aufgestellt sind, beschädigt. Der Unbekannte drückte jeweils die Rollläden der Hütten mit brachialer Gewalt nach oben um so in das Innere greifen zu können. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 2000 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 07441-536-0 zu melden.

