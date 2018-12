POL-TUT: (VS-Schwenningen) Drei Auseinandersetzungen in der Nacht zum Sonntag

VS-Schwenningen (ots) - In der Nacht zum Sonntag mussten Polizeistreifen insgesamt dreimal aufgrund von Auseinandersetzungen in die Schützenstraße fahren. Gegen Miotternacht verlageret sich nach einem vorangegangenen Streit auf der Straße eine Auseinandersetzung in welche mehrere junge Männer involviert waren, in den Vorraum einer Diskothek. In dessen Verlauf warf ein unbekannter Mann einem 31-jährigen Mann eine Flasche gegen den Kopf. Der 31-Jährige wurde verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht werden. Der bislang unbekannte Flaschenwerfer ergriff gemeinsam mit seinen Begleitern die Flucht.

Gegen 1.15 Uhr ging die Meldung über eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ein. Ein 27-jähriger Mann wurde hierbei verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum.

Um kurz nach 4 Uhr wurde ein 25-Jähriger auf dem Nachhauseweg zunächst von einer ihm unbekannten, männlichen Person angesprochen. An der Einmündung der Metzgergasse zur Marktstraße wurden dann vier unbekannte Männer gegenüber dem 25-jährigen handgreiflich. Die Unbekannten flohen mit einem schwarzen Kleinwagen mit Freudenstädter Kennzeichen. Der Mann kam zur Behandlung seiner Verletzungen in das Schwarzwald-Baar-klinikum. In allen drei Fällen hat die Polizei Schwenningen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Tätern und den Tathergängen der drei Auseinandersetzungen unter der Rufnummer 07720-8500-0.

