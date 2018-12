POL-TUT: (Hüfingen) Unbekannter zerkratzt Mercedes C-Klasse und sticht mit spitzem Gegenstand in Reifen- Zeugen?

Hüfingen (ots) - Ein am Samstag im Zeitraum von 14 Uhr bis 20 Uhr im Bereich des Hintereingangs der Turnhalle in der Hohenstraße abgestellter Mercedes ist von unbekannten Tätern erheblich beschädigt worden. Deshalb sucht die Polizei Zeugen. Die Unbekannten stachen beide Reifen auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand ab. Weiterhin zerkratzten sie den Lack des Autos rundum. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Donaueschingen unter der Rufnummer 0771-83783-0.

