POL-TUT: (Haigerloch) Nach Unfall im Kreisverkehr in der Oberstadtstraße sucht die Polizei nach Zeugen

Haigerloch (ots) - Nach einem Unfall am Samstag, gegen 11 Uhr, im Kreisverkehr in der Oberstadtstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Zu diesem Zeitpunkt kam zu einem Zusammenstoß zwischen einem aus Fahrtrichtung Balingen kommenden Fiat Panda und einem aus Bittelbronn kommenden Audi Q5 in dem Kreisverkehr. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro. Da der genaue Unfallhergang noch geklärt werden muss, sucht die Polizei Hechingen nach Zeugen. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07471-9880-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell