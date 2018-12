POL-TUT: (Balingen) Einbruch in Gebäude der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde

Balingen (ots) - In der Nacht zum Samstag ist ein unbekannter Täter in ein Gebäude der Gesamtkirchengemeinde in der Ölbergstraße eingebrochen. Der Unbekannte versuchte zunächst, ein gekipptes Fenster einzutreten, was ihm jedoch misslang. Bei einem weiteren gekippten Fenster hatte der Unbekannte Erfolg. Nachdem er dieses eingetreten hatte, kletterte der Gauner in das Gebäudeinnere. Dort wurde ihm jedoch durch eine verschlossene Tür der Zutritt verwehrt, weshalb er das Gebäude durch das Fenster wieder verließ. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Tat unter der Rufnummer 07433-264-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell