POL-TUT: (Burladingen, B 32) Unfall beim Abbiegen- 11.000 Euro Sachschaden

Burladingen (ots) - Am Freitag ist eine 54-jährige Audi A3-Fahrerin beim Abbiegen von der Straße Kleineschle in die Bundesstraße mit einem Audi A6 zusammengeprallt. Die 33-jährige Fahrerin des A6 war auf der Bundesstraße von Hechingen kommend in Fahrtrichtung Burladingen unterwegs. Sie wollte an der Einmündung nach links in die Straße Kleineschle abbiegen. Zu dieser Zeit wollte von dort die Audi A3-Fahrerin mit nach links in die Bundesstraße in Richtung Burladingen abbiegen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Audi A 6 und fuhr in dessen Fahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 11.000 Euro.

