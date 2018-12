POL-TUT: (Horb am Neckar) Unfallflucht in der Straße "Im Steigle"- Polizei sucht nach Zeugen

Horb am Neckar (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, gegen 12 Uhr, bis Freitag, gegen 9.30 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeug-Führer in der Straße "Im Steigle" einen Kia an der hinteren rechten Ecke beschädigt. Daraufhin machte sich der Unbekannte einfach aus dem Staub, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge befestigte einen Zettel mit einem Hinweis zu dem Verursacher an dem beschädigten Kia, dieser war jedoch kaum lesbar. Die Polizei Horb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere den unbekannten Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07451-960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell