POL-TUT: (Freudenstadt) Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Tuchmacherstraße

Freudenstadt (ots) - Nach einer Unfallflucht in der Tuchmacherstraße am Freitag, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 15.45 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein an der Zufahrt zu den Parkplätzen am Panoramabad geparkter Ford Ka wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug am linken Heck erheblich beschädigt. Daraufhin machte sich der unbekannte Fahrer einfach aus dem Staub, ohne den verursachten Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro zu melden. Die am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile lassen darauf schließen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen VW handelt. Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07441-5360 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell