POL-TUT: (Horb am Neckar) Einbrecher werden von Hausbewohner überrascht

Horb am Neckar (ots) - Am Freitag sind zwei Einbrecher gegen 23 Uhr von einem Hausbewohner in der Haigerlocher Straße überrascht worden und daraufhin geflohen. Die beiden Unbekannten waren gerade damit beschäftigt, die Haustüre aufzuhebeln. Der 47-jährige Bewohner hörte einen Schlag weshalb er nachschaute, was los war. Als er seine Haustüre öffnete, sah er zwei Männer in Richtung eines weißen Kastenwagens mit laufendem Motor davonrennen. Der Kastenwagen fuhr dann mit ausgeschalteter Beleuchtung davon. Die daraufhin erfolgte Fahndung nach dem weißen Wagen blieb erfolglos. Die Polizei Horb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07451-96-0.

