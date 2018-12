POL-TUT: (Tuttlingen) 11.000 Euro Sachschaden bei Unfall auf Kreuzung

Tuttlingen (ots) - Am Freitagabend ist es gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung der Wilhelmstraße mit der Zeughausstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 37-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Zeughausstraße. Das Licht der Ampel zeigte für ihn rot. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Daimler-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Zeughausstraße in Richtung Aesculap. Für ihn zeigte das Licht der Ampel grün. Trotz der für ihn rot zeigenden Ampel fuhr der Opel-Fahrer in die Kreuzung ein und prallte hier mit der Front gegen die rechte Fahrzeugseite des Mercedes Benz. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell