POL-TUT: (Trossingen) Fußgängerin wird bei Unfall schwer verletzt

Trossingen (ots) - Am Freitagabend ist eine Fußgängerin bei einem Unfall an der Einmündung der Ernst-Haller-Straße mit der Achauerstraße schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Ernst-Haller-Straße in Fahrtrichtung Schura. Als er an der Einmündung nach links in die Achauerstraße abbiegen wollte, übersah er eine 40-jährige Fußgängerin, die gerade die Fahrbahn überquerte und erfasste sie mit der linken Fahrzeugfront. Hierbei erlitt die Frau schwere Verletztungen weshalb sie mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gefahren wurde.

