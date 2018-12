POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Einbruch in Gaststätte und Gärtnerei - Gibt es Zeugen?

Neuhausen ob Eck (ots) - In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Gaststätte beim Freilichtmuseum sowie in eine Gärtnerei in der Tuttlinger Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster der Gaststätte auf und entnahmen daraufhin 9 leere Geldkassetten und eine rote Plastikwanne, die die Gauner jedoch beim Verlassen vor dem Fenster liegen ließen. Auf das Grundstück der Gärtnerei gelangten die unbekannten Täter, indem sie den Zaun durchtrennten. Daraufhin begaben sich die Täter in ein Gewächshaus und hebelten dort die Türe eines Bürocontainers auf. Da die Gauner hier wohl nicht fündig wurden begaben sie sich in das Hauptgebäude und dort in ein Büro im ersten Obergeschoss. Hier durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schubladen und Schränke, bevor sie das Gebäude, ebenfalls ohne Beute, wieder verließen. Der Polizeiposten Mühlheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07463-9961-0 entgegen.

