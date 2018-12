POL-TUT: (VS-Schwenningen) In drei Wohnungen eingebrochen- Zeugen?

Villingen-Schwenningen (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag im Zeitraum von 9.45 Uhr bis 21.15 Uhr in drei Wohnungen in Schwenningen eingebrochen. Im Wildseeweg hebelten die Unbekannten eine Terrassentüre auf und gelangten so in die Wohnung im Erdgeschoss. Hier durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten etwas Schmuck. In der Kniebisstraße hebelten die Gauner ein rückwärtiges Fenster auf und begaben sich in die Wohnung. Auch hier durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schubladen und Schränke. Ob hier etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. In eine Wohnung in der Belchenstraße gelangten die Einbrecher ebenfalls über ein zuvor aufgehebeltes Fenster. Nachdem sie sämtliche Räume und Schränke absuchten wurden sie fündig: Sie räumten den Inhalt einer Schmuckschatulle aus und nahmen ihn mit. In allen drei Wohnungen richteten die Täter Sachschaden an. Die Polizei Schwenningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Tätern machen können, sich unter der Rufnummer 07720-8500-0 zu melden.

