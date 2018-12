POL-TUT: (Bad Dürrheim) Schwelbrand in Hotel- Feuerwehr rückt aus

Bad Dürrheim (ots) - Zu einem Schwelbrand in einem Hotel ist am frühen Samstagmorgen die Feuerwehr Bad Dürrheim in die Waldstraße ausgerückt. Gegen 4.40 Uhr bemerkte ein Gast, dass ein Halogenstrahler im Bad angefangen hatte zu schmoren und leicht zu rauchen. Die insgesamt 40 Wehrleute kamen mit 10 Fahrzeugen zum Löschen des Schwelbrandes an die Örtlichkeit. Einige Zimmer wurden zuvor vorsorglich evakuiert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

