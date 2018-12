POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall in Römerstraße mit 13.000 Euro Sachschaden

Villingen-Schwenningen (ots) - Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitag gegen 16.20 Uhr in der Römerstraße gekommen. Da die Ampel auf Rot umschaltete verlangsamten ein Mercedes Vito-Fahrer und ein hinter dem Vito fahrender E-Klasse-Fahrer die Geschwindigkeit. Ein Audi-Lenker bemerkte die vor ihm bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr der E-Klasse in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Mercedes-E-Klasse noch gegen den Vito geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

