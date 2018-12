POL-TUT: (Vöhringen, K 5502) 19-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vöhringen (ots) - Am Freitagmorgen ist eine 19-Jährige bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5502 schwer verletzt worden. Die 19-jährige Peugeot-Lenkerin befuhr gegen 6 Uhr morgens die Kreisstraße von Vöhringen kommend in Fahrtrichtung Wittershausen. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihr Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam anschließend auf dem Dach in einem angrenzenden Acker zum Liegen. Die 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Helios-Klinik nach Rottweil gebracht. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

