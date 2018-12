POL-TUT: (Rottweil, A81) Auffahrunfall auf Autobahn mit einer verletzten Person

Rottweil (ots) - Ein 67-Jähriger Suzuki-Fahrer ist am Freitagmorgen, gegen 9 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 auf Höhe von Rottweil leicht verletzt worden. Der 67-Jährige war mit seinem Suzuki Liana auf der Autobahn von Villingen kommend in Richtung Rottweil unterwegs. Aufgrund einer Wanderbaustelle musste er von der rechten- auf die linke Fahrbahn wechseln und seinen Suzuki, wie die vor ihm fahrenden Fahrzeuge, bis zum Stillstand abbremsen. Ein dahinter fahrender Audi-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem Suzuki in das Heck. Hierbei wurde der 67-Jährige Suzuki-Fahrer leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

