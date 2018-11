POL-TUT: (A.-Ebingen) Mercedes nimmt Mercedes die Vorfahrt - 15.000 Euro Schaden

A.-Ebingen (ots) - An der Auffahrt von der Meßstetter Straße zur B463 sind am Donnerstagmittag ein Auto und ein Lastwagen, beides Mercedes, zusammengestoßen.

Eine Frau fuhr von der Meßstetter Straße aus auf die B463 in Richtung Balingen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Lautlingen fahrenden Lastwagens und stieß mit ihm zusammen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Der "kleine" Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste deswegen abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin und der LKW-Fahrer blieben beide unverletzt.

