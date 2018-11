POL-TUT: (A.-Ebingen) Rotlichtunfall an der Einmündung der Bleiche- in die Schmiechastraße: Zeugen gesucht

A.-Ebingen (ots) - An der Einmündung der Bleichestraße in die Schmiechastraße sind am Freitagmorgen, gegen 10.35 Uhr, zwei PKWs zusammengestoßen. Eine in Richtung Bleichestraße fahrende Frau missachtete wohl das Rotlicht der dortigen Ampel und stieß mit einem VW Golf zusammen, der aus Richtung Untere Vorstadt kam. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Das Polizeirevier Albstadt sucht Zeugen, die Angaben dazu machen können, wie die Ampelstellung zur Unfallzeit war. Hinweise werden unter der Nummer 07432 955 0 entgegen genommen.

