POL-TUT: (VS-Schwenningen) Auto-Embleme sichergestellt - Polizei sucht Geschädigte

VS-Schwenningen (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Schwenningen konnten am Donnerstag bei einem Jugendlichen rund vier Dutzend Embleme verschiedener Automarken sicherstellen. Es handelt sich insbesondere um Innenabdeckungen von Alufelgen und Radzierblenden und von Markenaufklebern von Felgen. Die Ordnungshüter haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Diebstählen und Sachbeschädigungen eingeleitet. Autobesitzer aus Schwenningen, die an ihren Fahrzeugen das Fehlen von Emblemen festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

