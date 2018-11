POL-TUT: (Geisingen) Einbruch in der Kötachstraße

Geisingen (ots) - Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag oder auch im Laufe des Donnerstags sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kötachstraße eingebrochen. Über eine zuvor aufgehebelte Terrassentüre gelangten die Unbekannten in das Gebäude und suchten die vorhandenen Räume nach Wertgegenständen ab. Was die Einbrecher bei ihrer Tat erbeutet haben, muss noch ermittelt werden. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Immendingen (07462 9464-0) entgegen.

